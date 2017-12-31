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14:18   31 Декабря 2017
Весь мир
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Задержаны 20 человек, готовивших теракт в Стамбуле на Новый год

Задержаны 20 человек, готовивших теракт в Стамбуле на Новый год

Полиция Турции задержала 20 человек, подозреваемых в связях с ИГ (запрещенная в РФ группировка) и подготовке теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь.

Как сообщает агентство Anadolu, из 20 задержанных 15 - граждане других государств. Все они, предположительно, связаны с лидерами ИГ в Сирии и Ираке. Спецоперация прошла в трех районах Стамбула. 

Напомним, год назад - в ночь на 1 января 2017 года - в Стамбуле террорист с автоматом ворвался в ночной клуб Reina.Он убил охранника, а затем начал стрелять по людям в зале. Погибли 39 человек, почти 70 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя ИГ. Террориста задержали через 16 дней в Стамбуле. Им оказался уроженец Узбекистана Абдулкадыр Машарипов.

За время войны с боевиками ИГ в Сирии и Ираке, в Турции были задержаны более пяти тысяч подозреваемых в связях с террористической группировкой. Сейчас в турецких тюрьмах находятся 780 человек, включая 350 иностранцев.

Автор: Мария Владимирова
#иг #турция #стамбул #теракт #полиция #общество #весь мир
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