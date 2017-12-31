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Похищен бюст Пушкина, установленный более века назад в украинском Чернигове
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14:17   31 Декабря 2017
Россия
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В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны или отменены почти 40 рейсов

В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны или отменены почти 40 рейсов

Почти 40 рейсов 31 декабря задержаны в аэропортах Москвы в результате непогоды в столице, которая наблюдается с раннего утра.

Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс. Расписание». Так, во Внуково задержано четыре рейса, в Шереметьево откладывается вылет пяти. В свою очередь, в Домодедово сразу 18 рейсов из-за погодных условий были отменены, еще девять задерживаются.

Накануне синоптики сообщали о том, что в российской столице ожидается облачная погода с небольшими осадками и температурой от 1 до 3 градусов тепла. Помимо этого, специалисты предупредили москвичей об ухудшении видимости в ближайшие часы из-за сильного тумана.

Автор: Алла Ларионова
#москва #россия #держка рейсов
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