В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны или отменены почти 40 рейсов

Почти 40 рейсов 31 декабря задержаны в аэропортах Москвы в результате непогоды в столице, которая наблюдается с раннего утра.

Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс. Расписание». Так, во Внуково задержано четыре рейса, в Шереметьево откладывается вылет пяти. В свою очередь, в Домодедово сразу 18 рейсов из-за погодных условий были отменены, еще девять задерживаются.

Накануне синоптики сообщали о том, что в российской столице ожидается облачная погода с небольшими осадками и температурой от 1 до 3 градусов тепла. Помимо этого, специалисты предупредили москвичей об ухудшении видимости в ближайшие часы из-за сильного тумана.