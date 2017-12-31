«Последний богатырь» оказался самым кассовым российский фильмом

Русская сказка сместила с лидирующих позиций кинокартину Федора Бондарчука – «Сталинград», став самым кассовым фильмом России.

Фэнтези-фильм «Последний богатырь» собрал самую большую кассу за историю российского кинопроката. Согласно рейтингам, сеансы этой кинокартины пользовались особой популярностью, из-за чего только на территории России на его сеансы было реализовано более 7,5 билетов. С такими показателями может сравниться только прокат картины «Ирония судьбы: продолжение». До этого момента позицию самого кассового фильма российского кинопроката занимал «Сталинград» Федора Бондарчука, собравший в прокате около 1,67 миллионов рублей. В пятерке самых кассовых российских фильмов также оказались «Последний богатырь», «Сталинград», «Викинг», «Экипаж» и «Елки 3».