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13:52   31 Декабря 2017
Россия
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«Последний богатырь» оказался самым кассовым российский фильмом

«Последний богатырь» оказался самым кассовым российский фильмом

Русская сказка сместила с лидирующих позиций кинокартину Федора Бондарчука – «Сталинград», став самым кассовым фильмом России.

Фэнтези-фильм «Последний богатырь» собрал самую большую кассу за историю российского кинопроката. Согласно рейтингам, сеансы этой кинокартины пользовались особой популярностью, из-за чего только на территории России на его сеансы было реализовано более 7,5 билетов. С такими показателями может сравниться только прокат картины «Ирония судьбы: продолжение». До этого момента позицию самого кассового фильма российского кинопроката занимал «Сталинград» Федора Бондарчука, собравший в прокате около 1,67 миллионов рублей. В пятерке самых кассовых российских фильмов также оказались «Последний богатырь», «Сталинград», «Викинг», «Экипаж» и «Елки 3».

Автор: Анастасия Аои
#россия #кино #последний богатырь
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