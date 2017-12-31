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13:59   31 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Азаров призвал Евросоюз убедить Киев прекратить войну с Донбассом

Азаров призвал Евросоюз убедить Киев прекратить войну с Донбассом

Украинский экс-премьер-министр Николай Азаров прокомментировал реакцию Евросоюза на обстрелы Донецка украинскими силовиками.

По словам политика, наконец-то Европа начала осуждать происходящее на востоке Украины. На своей странице в Facebook он написал, что Евросоюз выступил с осуждением обстрелов ВСУ, которые демонстрируют полное неуважение к жизни людей. Азаров отметил, что, помимо заявлений от ЕС, должны последовать и действия, которые окажут влияние на украинскую власть и заставят прекратить военную операцию.

Ранее стало известно, что на Украине ввели биометрический контроль для граждан Российской Федерации. На сайте МИД Украины указывается, что система полноценно начнет функционировать с 1 января в международных аэропортах Киева и на прочих пропускных пунктах через украинскую границу.

Автор: Ольга Шпакова
#евросоюз #украина #донецк #обстрел #азаров
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