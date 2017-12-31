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13:40   31 Декабря 2017
Россия
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Журналисты BBC удивились русским новогодним блюдам

Журналисты BBC удивились русским новогодним блюдам

Журналисты BBC удивились русским новогодним блюдам Российские журналисты вручили на пробу несколько традиционных русских блюд, которые готовят в России на новогодние праздники, своим коллегам из BBC. Реакцию иностранных журналистов засняли на видео.

Об этом говорится на сайте Федерального агенства новостей (ФАН). Иностранцам предстояло попробовать салат «Оливье», холодец и сельдь «под шубой».

Внешний вид холодца вызвал сомнения у журналистов, поэтому они решили попробовать его в последнюю очередь. Оценка селедки «под шубой» была положительной, несмотря на то, что наличие селедки несколько смутило журналистов. Салат «Оливье» не вызвал особого удивления у иностранцев из-за наличия похожего салата за границей. Там его называют «Русским». К ставшему традиционным на российском праздничном столе холодцу журналисты отнеслись холодно и дали ему название – «собачий корм». Он не понравился никому из попробовавших, вероятно, из-за своей желеобразной консистенции.

Автор: Алла Ларионова
#россия #великобритания #общество
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