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13:33   31 Декабря 2017
Россия
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Псевдореальность: Пушков прокомментировал слова Трампа о победе над ИГ

Псевдореальность: Пушков прокомментировал слова Трампа о победе над ИГ

Псевдореальностью, нужной для политических целей, назвал член Совета Федерации Алексей Пушков заявление президента США Дональда Трампа о победе США над ИГ (запрещенная в РФ группировка).

Глава Белого дома во время еженедельного обращения к нации заявил, что международная коалиция во главе с США освободила почти 100% Ирака и Сирии от террористов ИГ.

Пушков заявил, что эти слова имеют мало общего с фактами. Это псевдореальность, которая нужна для политических целей Трампа, отметил сенатор в своем Twitter.

 

Ранее ИА «Политика Сегодня» сообщало, что в Госдуме объяснили, зачем США пытается присвоить себе победу над ИГ. 

Автор: Мария Владимирова
#дональд трамп #сша #иг #политика #весь мир #алексей пушков
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