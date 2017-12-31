Псевдореальность: Пушков прокомментировал слова Трампа о победе над ИГ

Псевдореальностью, нужной для политических целей, назвал член Совета Федерации Алексей Пушков заявление президента США Дональда Трампа о победе США над ИГ (запрещенная в РФ группировка).

Глава Белого дома во время еженедельного обращения к нации заявил, что международная коалиция во главе с США освободила почти 100% Ирака и Сирии от террористов ИГ.

Пушков заявил, что эти слова имеют мало общего с фактами. Это псевдореальность, которая нужна для политических целей Трампа, отметил сенатор в своем Twitter.

Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "пост-правда" - псевдо-реальность, нужная для политич. целей. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 31, 2017

Ранее ИА «Политика Сегодня» сообщало, что в Госдуме объяснили, зачем США пытается присвоить себе победу над ИГ.