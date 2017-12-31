Аэропорт Магадана эвакуировали из-за звонка о бомбе

Сотрудники полиции вечером 31 декабря эвакуировали людей из аэропорта Магадан из-за сообщения о заложенной бомбе.

Об этом проинформировал замдиректора аэропорта Дмитрий Сиволобов, пишет РИА Новости. Были вызваны полицейские и спасатели. Сообщается, что инцидент произошел вечером и рейсов уже не было, поэтому сбоя в авиасообщении не произошло. Специалисты провели полную проверку в здании, которая показала, что бомбы не было.

Волна телефонного терроризма началась в РФ 11 сентября. За это время в 180 российских городах телефонные террористы «заминированы» 3,5 тысячи зданий. Спецслужбы подсчитали, что только в российской столице ущерб от ложных звонков составил 150 миллионов рублей.