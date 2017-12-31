Убийство трех человек в кафе на Кубани попало на видео

Кровавая расправа в кафе «Огонек» в станице Ладожская на Кубани, где погибли три человека, попала на видеокамеры.

Преступление произошло в ночь на 31 декабря. На видеокадрах видно, как в заведение зашли двое мужчин с капюшонах. Один из них начал стрелять из ружья по посетителям, сидевшим у барной стойки. В результате три человека получили смертельные ранения. Злоумышленники скрылись.

Правоохранительные органы объявили план «Сирена» и через некоторое время задержали подозреваемых — мужчин 32 и 34 лет. У них изъяли ружье.

Как пишут местные СМИ, причиной происшествия могла стать месть: посетители бара ранее изнасиловали дочь одного их стрелков.