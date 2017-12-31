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13:08   31 Декабря 2017
Россия
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СУ СКР по Алтайскому краю ведет поиски 17-летней жительницы Барнаула

СУ СКР по Алтайскому краю ведет поиски 17-летней жительницы Барнаула

29 декабря 2017 года 17-летняя жительница Барнаула ушла из дома, на данный момент место ее нахождения остается неизвестным, сообщают следственные органы по Алтайскому краю.

По факту пропажи девушки-подростка начато расследование, ведутся поиски. Следственный отдел по Железнодорожному району города Барнаула проводит предварительную проверку для установления признаков преступления. Уголовное дело еще не было заведено. Известно, что девушка не в первый раз уходит из дома.

Следователи отмечают, что рост пропавшей — 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые ниже плеч, цвет глаз –  серо-голубой. Одета была в темно-розовую короткую куртку, черные джинсы, синие зимние кроссовки. Всем, кому известна какая-либо информация о нахождении разыскиваемой, стражи порядка просят обратиться по телефонам: 8 (385-2) 29-80-02 или по телефону 02.

Автор: Анастасия Аои
#россия #ск рф #происшествия #розыск
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