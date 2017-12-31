Быстро и приятно: Украина ввела биометрический контроль для россиян

С 1 января 2018 года госпогранслужба Украины вводит фиксацию биометрических данных граждан 70 государств, в том числе россиян.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД Украины. Ранее украинские СМИ писали, что в тестовом режиме биометрический контроль на границе с Россией запустили с 27 декабря 2017 года.Мобильные пункты стоят на пунктах пропуска в Харьковской и Сумской областях.

С 1 января система в полном объеме заработает в международных аэропортах Киева и на других пунктах пропуска через государственную границу Украины. Россиянам рекомендуется уточнять в дипломатических учреждениях условия въезда на территорию Незалежной.

Ранее МВД Украины обнародовало видео о новой процедуре контроля на границе, где ее назвали «быстрой и приятной процедурой».