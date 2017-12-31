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13:31   31 Декабря 2017
Россия
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Роспатент составил список лучших российских разработок уходящего года

Роспатент составил список лучших российских разработок уходящего года

Роспатент назвал самые перспективные изобретения, которые были зарегистрированы в уходящем, 2017 году.

Об этом сообщает RT. Так, российские ученые-офтальмологи Дмитрий Давыдов и Александр Яковлев запатентовали «электрический глаз», в основе разработки которого - инновационный электрод, позволяющий справиться с атрофией зрительного нерва у человека. 

В 2017 году также был запатентован метод создания персонализированного ген-активированного имплантата для восстановления костной ткани, который призван помочь пациентам с костными дефектами. Кроме того, российские хирурги Леонид Бокерия и Ольга Бокерия запатентовали устройство, предназначенное для поддержания тока крови в ходе операций на сердце. Оно поможет снизить риск осложнений во время операций.

В Башкирии запатентовали необычный стоматологический карандаш. Он предназначен для лечения воспалительных заболеваний пародонта.

Кроме медицинских разработок в рейтинг наиболее ярких патентных заявок, которые были зарегистрированы в 2017 году, вошли и высокотехнологичные изобретения. Так, впервые был выдан российский патент на изобретение с применением технологии блокчейн. Игорь Дю изобрел способ контроля подлинности и качества продукции в ходе ее производства и реализации. Помимо этого, был создан уникальный сплав, применяемый в печати деталей для двигателя на 3D-принтере.

Автор: Алла Ларионова
#россия #наука #разработки
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