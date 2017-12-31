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12:56   31 Декабря 2017
Россия
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Ночью на КАД образовалась пробка из-за рухнувшего указателя

Ночью на КАД образовалась пробка из-за рухнувшего указателя

В Петербурге ночью образовалась огромная пробка на кольцевой автомобильной дороге.

По сведениям очевидцев, затор на дороге вызвал упавший щит с указатели. В настоящий момент движение транспорта на этом участке полностью восстановлено.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на КАД близ съезда в Мурино. Из-за того, что на дороге оказался щит с указателями, движение автомобилей было полностью парализовано. Застрявшие в пробке люди отмечали в соцсетях, что образовался многокилометровый затор. Дирекция КАД направила спецтехнику для монтажа щита, после чего движение транспорта восстановилось.

Ранее стало известно, что в дорожно-транспортном происшествии в Тбилиси погибли пять человек. Участниками аварии стал автобус и легковушка.

Автор: Ольга Шпакова
#петербург #кад #пробка
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