В Новый год Петербург ждет мокрый снег с гололедом

Новый год порадует жителей Санкт-Петербурга теплой погодой.

Специалисты отмечают, что направление ветра днем - юго-восточное, а его скорость составит 4-9 метров в секунду. Дневные показатели температуры воздуха -1...+1 гр. Температура воздуха ночью 0…-2 гр., днем +1…+3 гр.

На дорогах города местами ожидается гололед. Атмосферное давление ночью повысится, а днем мало изменится. 1 января грядущего года ночью пройдет небольшой снег, местами мокрый. Днем также ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.Сила ветра ожидается умеренная.