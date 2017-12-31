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12:46   31 Декабря 2017
Россия
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В Новый год Петербург ждет мокрый снег с гололедом

В Новый год Петербург ждет мокрый снег с гололедом

Новый год порадует жителей Санкт-Петербурга теплой погодой.

Специалисты отмечают, что направление ветра днем - юго-восточное, а его скорость составит 4-9 метров в секунду. Дневные показатели температуры воздуха -1...+1 гр. Температура воздуха ночью 0…-2 гр., днем +1…+3 гр. 

На дорогах города местами ожидается гололед. Атмосферное давление ночью повысится, а днем мало изменится. 1 января грядущего года ночью пройдет небольшой снег, местами мокрый. Днем также ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.Сила ветра ожидается умеренная.

Автор: Алла Ларионова
#петербург #погода #новый год
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