Накануне в эфире телеканала CNN телезрители США узнали от экс-агента КГБ Джека Барски, в чем состоит безграничная сила России.

По его словам, сила России заключается в его президенте и в «половине мирового ядерного потенциала». Таким образом Барски прокомментировал назначение выборов президента Российской Федерации на годовщину воссоединения страны с Крымом.

Он выразил мнение, что этим актом Путин заявляет мировой общественности о его силе и важности. Бывший агент подчеркнул, что сила Владимира Путина видна на фоне американского лидера Дональда Трампа.

Барски отметил, что в Америке любой окружной судья может отменить указ Трампа, однако с распоряжениями Путина такого просто не может произойти. В связи с тем, что Москва обладает половиной ядерного запаса планеты, отношения между РФ и Соединенными Штатами будут сохранять напряженность, выразил мнение бывший агент в эфире американского телеканала.