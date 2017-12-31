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На американском ТВ заявили, что Путин сильнее и важнее Трампа

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12:33   31 Декабря 2017
Весь мир
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На американском ТВ заявили, что Путин сильнее и важнее Трампа

На американском ТВ заявили, что Путин сильнее и важнее Трампа

Накануне в эфире телеканала CNN телезрители США узнали от экс-агента КГБ Джека Барски, в чем состоит безграничная сила России.

По его словам, сила России заключается в его президенте и в «половине мирового ядерного потенциала». Таким образом Барски прокомментировал назначение выборов президента Российской Федерации на годовщину воссоединения страны с Крымом.

Он выразил мнение, что этим актом Путин заявляет мировой общественности о его силе и важности. Бывший агент подчеркнул, что сила Владимира Путина видна на фоне американского лидера Дональда Трампа.

На американском ТВ заявили, что Путин сильнее и важнее Трампа

Барски отметил, что в Америке любой окружной судья может отменить указ Трампа, однако с распоряжениями Путина такого просто не может произойти. В связи с тем, что Москва обладает половиной ядерного запаса планеты, отношения между РФ и Соединенными Штатами будут сохранять напряженность, выразил мнение бывший агент в эфире американского телеканала.

Автор: Ольга Шпакова
#сша #путин #политика #трамп
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