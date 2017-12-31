Подопытная такса Николас поздравила россиян на руках Рогозина

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поздравил россиян с Новым годом вместе с таксой Николасом - участницей нашумевшего эксперимента с жидкостным дыханием.

На своей странице в Facebook вице-премьер опубликовал фотографию, на которой запечатлены он, его супруга Татьяна и две их собаки — Пончо и Николас. Дмитрий Рогозин пожелал всем, чтобы в 2018 году жизнь «не гавкала, не кусала», а лишь ободряюще виляла хвостом».

Напомним, такса по кличке Николас участвовала в опыте: ученые Фонда перспективных исследований (ФПИ) демонстрировали президенту Сербии Александру Вучичу, как работает технология жидкостного дыхания. 21 декабря стало известно, что собаку забрал себе Дмитрий Рогозин.