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12:44   31 Декабря 2017
Россия
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Подопытная такса Николас поздравила россиян на руках Рогозина

Подопытная такса Николас поздравила россиян на руках Рогозина

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поздравил россиян с Новым годом вместе с таксой Николасом - участницей  нашумевшего эксперимента с жидкостным дыханием.

На своей странице в Facebook вице-премьер опубликовал фотографию, на которой запечатлены он, его супруга Татьяна и две их собаки — Пончо и Николас.  Дмитрий Рогозин пожелал всем, чтобы в 2018 году жизнь «не гавкала, не кусала», а лишь ободряюще виляла хвостом».

Напомним, такса по кличке Николас участвовала в опыте: ученые Фонда перспективных исследований (ФПИ) демонстрировали президенту Сербии Александру Вучичу, как работает технология жидкостного дыхания. 21 декабря стало известно, что собаку забрал себе Дмитрий Рогозин.

Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #дмитрий рогозин #такса николас
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