Причиной смерти заслуженного артиста РФ Александра Шаврина стал рак
После продолжительной болезни скончался заслуженный артист РФ, один из ведущих актеров театра им.Маяковского Александр Шаврин.
Как сообщила супруга артиста, актриса Анна Ардова, Шаврин умер в субботу, 30 декабря. Время и место прощания пока не определены. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. В декабре Александру Шаврину исполнилось 57 лет.
Александр Шаврин был занят в ведущих постановках театра, таких, как «Отцы и сыновья», «На чемоданах», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Таланты и поклонники», «Маэстро», «Банкет». В кино он сыграл в фильмах «Водитель для Веры», «Сволочи», «Марш Турецкого» (2 сезон), «Бедная Настя».