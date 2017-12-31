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 В Австралии шесть человек погибли в авиакатастрофе

В Австралии шесть человек погибли в авиакатастрофе
12:00   31 Декабря 2017
Весь мир
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В Австралии шесть человек погибли в авиакатастрофе

В Австралии шесть человек погибли в авиакатастрофе

Самолет рухнул на юго-востоке континента.

Жертвами крушения стали шесть человек, информирует телерадиокорпорация ABC, ссылаясь на полицию штата Новый Южный Уэльс. Согласно сведениям австралийского бюро безопасности на транспорте, одномоторный самолет DHC-2 Beaver, принадлежащий авиакомпании Sydney Seaplanes, рухнул в реку Хоксбери примерно в 15.15 (7.15 мск) 31 декабря. Самолет летел в Сидней, на борту находились пять пассажиров, а также пилот.

Спасательная служба проинформировала, что на месте крушения были найдены тела трех человек и обломки лайнера. Расследованием крушения занялось бюро безопасности на транспорте.

Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #авиакатастрофа #крушение #австралия
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