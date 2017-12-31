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11:35   31 Декабря 2017
Весь мир
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«Замерзший» Ниагарский водопад привлек туристов со всего мира

«Замерзший» Ниагарский водопад привлек туристов со всего мира

В Северной Америке установилась аномально холодная погода, что дало иллюзию замерзания Ниагарского водопада.

Поток не промерз, но его водная пыль превратилась в лед в воздухе и осела на камнях, тем самым образуя эффект застывшего водопада.

Необыкновенный вид знаменитого водопада привлек в штат Нью-Йорк и провинцию Онтарио (Канада) большое число туристов со всего света.

В последние дни в нескольких американских штатах стоит мороз, выпал снег. Синоптики пообещали жителям Вашингтона, что в новогоднюю ночь температура воздуха упадет до минус 13 градусов.

Автор: Ольга Шпакова
#сша #туристы #канада #онтарио #ниагарский водопад
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