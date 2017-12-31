«Замерзший» Ниагарский водопад привлек туристов со всего мира

В Северной Америке установилась аномально холодная погода, что дало иллюзию замерзания Ниагарского водопада.

Поток не промерз, но его водная пыль превратилась в лед в воздухе и осела на камнях, тем самым образуя эффект застывшего водопада.

Публикация от Josu Diamond (@josudiamond) Дек 28, 2017 at 11:57 PST

Необыкновенный вид знаменитого водопада привлек в штат Нью-Йорк и провинцию Онтарио (Канада) большое число туристов со всего света.

В последние дни в нескольких американских штатах стоит мороз, выпал снег. Синоптики пообещали жителям Вашингтона, что в новогоднюю ночь температура воздуха упадет до минус 13 градусов.