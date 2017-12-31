Опубликовано видео поздравления с Новым годом Сергея Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу особо поздравил с Новым годом находящихся на боевом посту.

В интернете опубликовано видео поздравления главы оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что в 2017 году было многое сделано для обороноспособности России, продолжалась большая работа по перевооружению армии и флота, совершенствованию боевой подготовки войск, решались вопросы социального обеспечения военнослужащих и членов их семей.

Сергей Шойгу особо поблагодарил военнослужащих, освобождавших Сирию от террористов, отметив, что вдалеке от родины, они охраняли ее мир и покой. Особые слова признательности министр сказал тем, кто встречает праздник на боевом посту. Он выразил признательность их родным и близким за поддержку, любовь и терпение.

Шойгу пожелал всем в новом году здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии.