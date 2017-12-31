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11:38   31 Декабря 2017
Россия
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Опубликовано видео поздравления с Новым годом Сергея Шойгу

Опубликовано видео поздравления с Новым годом Сергея Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу особо поздравил с Новым годом находящихся на боевом посту.

В интернете опубликовано видео поздравления главы оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что в 2017 году было многое сделано для обороноспособности России, продолжалась большая работа по перевооружению армии и флота, совершенствованию боевой подготовки войск, решались вопросы социального обеспечения военнослужащих и членов их семей. 

Сергей Шойгу особо поблагодарил военнослужащих, освобождавших Сирию от террористов, отметив, что вдалеке от родины, они охраняли ее мир и покой. Особые слова признательности министр сказал тем, кто встречает праздник на боевом посту. Он выразил признательность их родным и близким за поддержку, любовь и терпение.

Шойгу пожелал всем  в новом году здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии. 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #минобороны #поздравление #общество #сергей шойгу
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