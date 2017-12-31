В Тбилиси пять человек погибли в аварии с автобусом, едущим из РФ в Ереван

Об этом сообщает МЧС Армении.

Дорожно -транспортное происшествие случилось у Сухого моста. Автобус Mercedes Neoplan, следовавший из Российской Федерации в Ереван, врезался в автомобиль Lada. В результате ДТП скончались водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля. Как сообщили в МЧС, среди погибших граждане Армении не числятся.

Ранее сообщалось, что порядка десяти человек погибли в крупной аварии в Мексике. Инцидент произошел в штате Герреро. Участниками аварии стали две грузовые фуры и мотоцикл, которые в последствии сгорели. Среди погибших есть американцы.