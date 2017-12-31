Депутат Госдумы пояснил, зачем США пытаются присвоить себе победу в Сирии

Заявлениями о победе над ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии США пытаются прикрыть свои действия по поддержке боевиков.

Такое мнение выразил заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает RT. Таким образом он прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что США во главе международной коалиции освободили от террористов почти всю территорию Сирии и Ирака.

По словам депутата, США по минимуму участвовали в борьбе с террористами ИГ в Сирии. А в последнее время они, напротив, помогают боевикам - эвакуируют их из осажденных зон, создают в стране очаги для наращивания новы группировок, отметил Чепа. Эти действия прикрывают громкими заявлениями.

Зампредседателя комитета подчеркнул, что Вашингтон не может согласиться с тем, что к разгрому ИГ он не имеет отношения. Но главной задачей американцев в Сирии было уничтожение режима президента Башара Асада. Когда этого не произошло, они подключились к борьбе с ИГ, которое сами же и создавали, заявил Чепа, добавив, что заявления о победе вызывают «улыбку и недоумение».