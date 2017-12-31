Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Нурмагомедов одержал победу над Барбозой и вызвал на бой Макгрегора

Нурмагомедов одержал победу над Барбозой и вызвал на бой Макгрегора

 Депутат Госдумы пояснил, зачем США пытаются присвоить себе победу в Сирии

Депутат Госдумы пояснил, зачем США пытаются присвоить себе победу в Сирии
Порошенко объявил о растущей ценности украинского паспорта

Порошенко объявил о растущей ценности украинского паспорта

 В Тбилиси пять человек погибли в аварии с автобусом, едущим из РФ в Ереван

В Тбилиси пять человек погибли в аварии с автобусом, едущим из РФ в Ереван
NASA показало самые популярные снимки 2017 года из своего Instagram

NASA показало самые популярные снимки 2017 года из своего Instagram

 Токио отработает четыре сценария войны на Корейском полуострове

Токио отработает четыре сценария войны на Корейском полуострове
Нурмагомедов одержал победу над Барбозой и вызвал на бой Макгрегора

Нурмагомедов одержал победу над Барбозой и вызвал на бой Макгрегора

 Депутат Госдумы пояснил, зачем США пытаются присвоить себе победу в Сирии

Депутат Госдумы пояснил, зачем США пытаются присвоить себе победу в Сирии
Порошенко объявил о растущей ценности украинского паспорта

Порошенко объявил о растущей ценности украинского паспорта

 В Тбилиси пять человек погибли в аварии с автобусом, едущим из РФ в Ереван

В Тбилиси пять человек погибли в аварии с автобусом, едущим из РФ в Ереван
NASA показало самые популярные снимки 2017 года из своего Instagram

NASA показало самые популярные снимки 2017 года из своего Instagram

 Токио отработает четыре сценария войны на Корейском полуострове

Токио отработает четыре сценария войны на Корейском полуострове
10:59   31 Декабря 2017
Россия
58

Депутат Госдумы пояснил, зачем США пытаются присвоить себе победу в Сирии

Депутат Госдумы пояснил, зачем США пытаются присвоить себе победу в Сирии

Заявлениями о победе над ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сирии США пытаются прикрыть свои действия по поддержке боевиков.

Такое мнение выразил заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает RT. Таким образом он прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что США во главе международной коалиции освободили от террористов почти всю территорию Сирии и Ирака. 

По словам депутата, США по минимуму участвовали в борьбе с террористами ИГ в Сирии. А в последнее время они, напротив, помогают боевикам - эвакуируют их из осажденных зон, создают в стране очаги для наращивания новы группировок, отметил Чепа. Эти действия прикрывают громкими заявлениями. 

Зампредседателя комитета подчеркнул, что Вашингтон не может согласиться с тем, что к разгрому ИГ он не имеет отношения. Но главной задачей американцев в Сирии было уничтожение режима президента Башара Асада. Когда этого не произошло, они подключились к борьбе с ИГ, которое сами же и создавали, заявил Чепа, добавив, что заявления о победе вызывают «улыбку и недоумение». 

 

Автор: Мария Владимирова
#сша #госдума #сирия #иг #политика #весь мир #алексей чепа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1115
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
5442
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2646
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
359
Новости smi2.ru
МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

 Британия может остаться без российского газа‍ — СМИ

Британия может остаться без российского газа‍ — СМИ

 Вечер украинской поэтессы, собиравшей деньги для карательных батальонов, сорвали в Москве

Вечер украинской поэтессы, собиравшей деньги для карательных батальонов, сорвали в Москве

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом