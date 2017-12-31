NASA показало самые популярные снимки 2017 года из своего Instagram

Специалисты NASA составили рейтинг самых популярных фотографий в своем аккаунте Instagram за 2017 год.

Из этих снимков ведомство смонтировано минутный видеоролик, который выложили на своем канале YouTube. Самой популярной фотографией за уходящий год стал снимок полного солнечного затмения. Второе место заняла еще одна фотокарточка затмения, где Луна «поглощает» Солнце. Третьей по популярности стал снимок ночной Земли, автором которого стал астронавт NASA Марк Томас Ванде Хейем. Он сфотографировал нашу планету с борта МКС.

Ранее NASA выкладывало фотоснимки зимнего Марса, выполненные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.