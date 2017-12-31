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10:15   31 Декабря 2017
Россия
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В Минобороны рассказали, как экипажи боевых кораблей ВМФ встретят Новый год

В Минобороны рассказали, как экипажи боевых кораблей ВМФ встретят Новый год

Более 70 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ РФ встретят праздник в походах в дальней морской и океанской зоне.

Экипажам судов направили поздравительную телеграмму Главкома ВМФ, проинформировали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Как сообщается, на кораблях и судах новогодней ночью состоятся праздничные мероприятия, в которых поучаствует личный состав, свободный от вахты.

Адмирал Владимир Королев в телеграмме пожелал экипажам кораблей ВМФ РФ успехов в выполнении профессионального долга, совершенствования навыков, а также здоровья, счастья и благополучия.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #новый год #вмф рф #боевые корабли
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