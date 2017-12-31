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10:28   31 Декабря 2017
Россия
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Устроителя взрыва в супермаркете в Петербурге помогли задержать забытые флешки

Устроителя взрыва в супермаркете в Петербурге помогли задержать забытые флешки

Подозреваемого в организации взрыва в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге удалось задержать, благодаря флеш-картам, оставленным на полках в магазине.

Как сообщил источник ИА «Политика Сегодня» в правоохранительных органах, полицейские обнаружили флешки при осмотре магазина после взрыва, который прогремел 27 декабря. Ранее ряд СМИ сообщал, что одна из накопителей была спрятана в палке колбасы. Но собеседник агентства уточнил, что одна из флешек была найдена в колбасном отделе, но не в самом продукте, а на полке. На ней хранились угрозы в адрес обидчиков задержанного. 

«Фонтанка» сообщает, что на флешке обнаружили чертеж взрывного устройства,а также угрозы в адрес центра «Дэир», который проводил семинары по повышению благосостояния и улучшению здоровья. 

Сотрудники ФСБ установили модель телефона, которым сделана фотография, и вычислили его номер. Таким образом вышли на подозреваемого. Ранее сообщалось, что задержанный - 35-летний житель Петербурга Дмитрий Л. По некоторым данным, мужчина употребляет наркотики, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сторонник оккультного движения New Age. По данным СМИ, он дал признательные показания, объяснив свои действия протестом против семинаров в центре «Дэир». 

Напомним, ЧП случилось вечером 27 декабря. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, оставленного в камере хранения супермаркета, пострадали 18 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».  Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Автор: Мария Владимирова
#россия #санкт-петербург #происшествия #взрыв #перекресток
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