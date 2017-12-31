Володин считает, что 2018 год будет насыщенным и ответственным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем новогоднем поздравлении заявил, что 2018 год будет насыщенным и ответственным.

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что в будущем году в России выберут президента РФ.

«Вместе мы многое можем сделать», — говорится в поздравлении Володина, опубликованном на сайте Госдумы.

Подводя итоги 2017 года, Володин отметил решения, которые позволили укрепить экономику, социальную сферу и безопасность страны. Так, успешно завершена операция в Сирии, решены многие задачи по импортозамещению, экономика вышла из рецессии. Эти меры позволили принять бюджет роста, предусматривающий повышение с нового года зарплат и денежных пособий, отметил спикер Госдумы.

Вячеслав Володин пожелал в новом году радости, удачи и исполнения желаний, загаданных под бой курантов.