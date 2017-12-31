В Саратовской области возбудили дело после побега заключенного

Полиция завела уголовное дело по факту побега из колонии в Саратовской области осужденного Сергея Дубовицкого, подозреваемого в убийстве жены.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее в Следственном управлении Следственного комитета РФ проинформировали о том, что тело 38-летней женщины, живущей в селе Квасниковка, нашли с ножевыми ранениями в пятницу. В ее убийстве подозревается ее 43-летний муж, сбежавший в тот день из колонии-поселения. Мужчину удалось задержать накануне вечером. Беглец при задержании оказал сопротивление и кидался на правоохранителей с ножом.

За побег Дубовицкому могут дать до четырех лет лишения свободы. По факту убийства его супруги возбуждено дело. Сейчас мужчина отбывал наказание за драку с нанесением серьезных ножевых ранений.