Токио отработает четыре сценария войны на Корейском полуострове

В правительстве Японии рассматривают четыре варианта развития конфликта на Корейском полуострове.

Как сообщает агентство Kyodo, кабинет министров во главе с премьером Синдзо Абэ смоделирует действия при каждом сценарии. Так, Национальный комитет безопасности не исключает того, что будет вооруженное столкновение между КНДР и Южной Кореей, США могут нанести упреждающий удар по Северной Корее, южнокорейские войска могут вторгнуться на территорию КНДР и Пхеньян может нанести ракетный удар по Японии.

По данным агентства, японское правительство при каждом возможном сценарии рассчитывает на помощь США, в частности, будет обсуждаться, сколько американских военнослужащих могут быть присланы для подкрепления в случае войны.