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9:25   31 Декабря 2017
Россия
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Полиция задержала мужчину, стрелявшего на Никольской улице в Москве

Полиция задержала мужчину, стрелявшего на Никольской улице в Москве

Об этом информируют в пресс-службе московского главка МВД.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате инцидента со стрельбой на Никольской улице близ Красной площади. Источник сообщил РИА Новости, что мужчина несколько раз стрелял в голову другому молодому человеку.

В МВД сообщили, что утром на Новорижском шоссе полиция остановила машину, которой управлял 26-летний подозреваемый в стрельбе в 29-летнего парня и девушку в ресторане на Никольской. При задержании подозреваемый причинил себе телесные повреждения, он передан медикам.

Ранее сообщалось, что конфликт возник на почве ревности. Стрелявший мужчина поспорил с молодым человеком, который был с девушкой.

В настоящее время пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #происшествия #стрельба #красная площадь #никольская
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