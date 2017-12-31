Полиция задержала мужчину, стрелявшего на Никольской улице в Москве

Об этом информируют в пресс-службе московского главка МВД.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате инцидента со стрельбой на Никольской улице близ Красной площади. Источник сообщил РИА Новости, что мужчина несколько раз стрелял в голову другому молодому человеку.

В МВД сообщили, что утром на Новорижском шоссе полиция остановила машину, которой управлял 26-летний подозреваемый в стрельбе в 29-летнего парня и девушку в ресторане на Никольской. При задержании подозреваемый причинил себе телесные повреждения, он передан медикам.

Ранее сообщалось, что конфликт возник на почве ревности. Стрелявший мужчина поспорил с молодым человеком, который был с девушкой.

В настоящее время пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.