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9:23   31 Декабря 2017
Весь мир
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Год будет еще более мрачным: Британия ждет тяжелейший гуманитарный кризис в мире

Год будет еще более мрачным: Британия ждет тяжелейший гуманитарный кризис в мире

Гуманитарная ситуация в мире в 2018 году может стать самой тяжелой со времен Второй мировой войны.

Об этом заявила государственный секретарь Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт, пишет The Telegraph.

В марте ООН сообщила, что мир переживает самый тяжелый гуманитарный кризис с 1945 года. По данным главы отдела ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайана, более 20 миллионов человек в Йемене, Южном Судане, Сомали, Нигерии буквально умирают от голода. Он призывал немедленно оказать финансовую помощь этим странам.

Пенни Мордаунт заявила изданию, что 2017 год был годом «ужасных гуманитарных кризисов», однако 2018-й «может стать ещё более мрачным». Она добавила, что министерство международного развития Великобритании выделит дополнительный 21 миллион долларов в фонд ООН. Эти деньги должны быть направлены на обеспечение продуктами, питьевой водой и улучшение санитарных условий для 22 миллиона человек по всему миру.

Отмечается, что каждый год Великобритания направляет в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации при ООН 55 миллионов долларов.

Автор: Мария Владимирова
#великобритания #политика #йемен #весь мир #сомали #южный судан #гуманитарный кризис
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