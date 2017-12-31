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6:56   31 Декабря 2017
Россия
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Один человек погиб в автомобильной аварии в Краснодарском крае

Один человек погиб в автомобильной аварии в Краснодарском крае

Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей и автобуса в Краснодарской крае. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Авария произошла на участке трассы Р-255 «Сибирь». Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехав на встречную полосу, что привело к столкновению с Nissan. Первую машину отбросило к автобусу.

Водитель «Мерседеса» от полученных травм скончался на месте. Три пассажира автомобиля получили ранения, двое из них дети. Также была ранена женщина, находившаяся в «Ниссане».

Автор: Павел Никифоров
#дтп #краснодарский край
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