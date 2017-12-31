СМИ: «зоны безопасности» для женщин появятся в Берлине

На время празднования Нового года в Берлине обустроят «зоны безопасности» для женщин. Об этом сообщило издание Tagesspiegel.

Девушка сможет обратиться к сотрудникам Красного Креста в случае, если возникнет опасность домогательства или изнасилования. Такой шаг власти ФРГ предприняли в связи с многочисленными нападениями на девушек и женщин во время аналогичных праздничных мероприятий в Кельне в 2015 году.

Некоторые сотрудники полиции негативно отнеслись к созданию таких объектов. Празднование Нового года пройдет у Бранденбургских ворот. Это будет уже 22-е мероприятие, отличающееся широким размахом.