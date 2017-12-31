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 Си Цзиньпин готов расширять сотрудничество с Россией

Си Цзиньпин готов расширять сотрудничество с Россией
5:59   31 Декабря 2017
Весь мир
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Си Цзиньпин готов расширять сотрудничество с Россией

Си Цзиньпин готов расширять сотрудничество с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

В своем обращении китайский политик заявил, что готов развивать двусторонние отношения с Россией в 2018 году. Си Цзиньпин заявил, что Пекин также намерен улучшить стратегическое сотрудничество с Москвой.

Ранее Путин также поздравил председателя КНР с наступающим Новым годом и сообщил о готовности российской стороны к совместной работе. Президент РФ отметил заметный рост товарооборота между двумя странами, эффективность обмена информацией в научной и гуманитарной областях. Путин подчеркнул, что Россия и Китай продуктивно взаимодействуют на мировой арене.

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #си цзиньпин #китай
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