Си Цзиньпин готов расширять сотрудничество с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

В своем обращении китайский политик заявил, что готов развивать двусторонние отношения с Россией в 2018 году. Си Цзиньпин заявил, что Пекин также намерен улучшить стратегическое сотрудничество с Москвой.

Ранее Путин также поздравил председателя КНР с наступающим Новым годом и сообщил о готовности российской стороны к совместной работе. Президент РФ отметил заметный рост товарооборота между двумя странами, эффективность обмена информацией в научной и гуманитарной областях. Путин подчеркнул, что Россия и Китай продуктивно взаимодействуют на мировой арене.