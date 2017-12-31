Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Пушков прокомментировал несостоявшийся приезд делегации конгресса США

Пушков прокомментировал несостоявшийся приезд делегации конгресса США

 Власти Крыма подарили щенка девочке, мама которой написала письмо Путину

Власти Крыма подарили щенка девочке, мама которой написала письмо Путину
Безвиз с ОАЭ вступил в силу на Украине

Безвиз с ОАЭ вступил в силу на Украине

 Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове

Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове
Си Цзиньпин готов расширять сотрудничество с Россией

Си Цзиньпин готов расширять сотрудничество с Россией

 Трамп связал утечку информации со сторонниками Обамы

Трамп связал утечку информации со сторонниками Обамы
Пушков прокомментировал несостоявшийся приезд делегации конгресса США

Пушков прокомментировал несостоявшийся приезд делегации конгресса США

 Власти Крыма подарили щенка девочке, мама которой написала письмо Путину

Власти Крыма подарили щенка девочке, мама которой написала письмо Путину
Безвиз с ОАЭ вступил в силу на Украине

Безвиз с ОАЭ вступил в силу на Украине

 Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове

Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове
Си Цзиньпин готов расширять сотрудничество с Россией

Си Цзиньпин готов расширять сотрудничество с Россией

 Трамп связал утечку информации со сторонниками Обамы

Трамп связал утечку информации со сторонниками Обамы
5:26   31 Декабря 2017
Весь мир
39

Трамп связал утечку информации со сторонниками Обамы

Трамп связал утечку информации со сторонниками Обамы

Президент США Дональд Трамп заявил, что утечки важной информации связаны с людьми его предшественника Барака Обамы.

Интервью транслировал телеканал Fox News, а некоторые отрывки ведомство разместило в своем твиттере. Согласно информации издания, сторонники Обамы сохранили свои места в правительстве после его ухода с поста президента. Трамп сообщил, что его предшественник относился к нему весьма положительно, в то время как люди Обамы выступали против действующего главы государства.

Американский лидер связал утечки информации со сторонниками Барака Обамы. Ранее комитет по нацбезопасности подготовил отчет, согласно которому в период с 20 января по 25 мая зафиксировано порядка 125 случаев утечек важной информации. В 2009 году Обама подписал указ, налагающий уголовную ответственность за подобную деятельность.

Автор: Павел Никифоров
#сша #обама #трамп
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1094
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
5241
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2596
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
354
Новости smi2.ru
МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

 Шахназаров объяснил, почему Запад испугался вывода наблюдателей РФ из Донбасса

Шахназаров объяснил, почему Запад испугался вывода наблюдателей РФ из Донбасса

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

 На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак