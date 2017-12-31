Трамп связал утечку информации со сторонниками Обамы

Президент США Дональд Трамп заявил, что утечки важной информации связаны с людьми его предшественника Барака Обамы.

Интервью транслировал телеканал Fox News, а некоторые отрывки ведомство разместило в своем твиттере. Согласно информации издания, сторонники Обамы сохранили свои места в правительстве после его ухода с поста президента. Трамп сообщил, что его предшественник относился к нему весьма положительно, в то время как люди Обамы выступали против действующего главы государства.

Американский лидер связал утечки информации со сторонниками Барака Обамы. Ранее комитет по нацбезопасности подготовил отчет, согласно которому в период с 20 января по 25 мая зафиксировано порядка 125 случаев утечек важной информации. В 2009 году Обама подписал указ, налагающий уголовную ответственность за подобную деятельность.