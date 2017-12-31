Пушков прокомментировал несостоявшийся приезд делегации конгресса США

Член Совета Федерации Алексей Пушков сообщил, что не стоит расстраиваться из-за несостоявшегося визита американских сенаторов.

Дипломат отметил, что их приезд мало бы помог в улучшении отношений Соединенных Штатов с Российской Федерацией. Жалеть не о чем, написал Пушков в своем твиттере.

Накануне планировался визит сенаторов конгресса США в Москву. Один из членов делегации, Джинн Шахин, не смогла получить визу, так как находится в российском «черном списке». Этот перечень стал реакцией России на американские санкции. Москва предложила Вашингтону урегулировать проблему «на взаимных условиях», от чего в США отказались, обвинив РФ в срыве визита.