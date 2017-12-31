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4:19   31 Декабря 2017
Весь мир
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Трамп заявил об освобождении почти всей территории САР от ИГ

Трамп заявил об освобождении почти всей территории САР от ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что международная коалиция освободила почти всю территорию Сирии от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты добились «огромных успехов» в борьбе с боевиками ИГ. К концу года международная коалиция во главе с США освободила почти 100% земель Сирии от экстремистов.

Вашингтон не первый раз преувеличивает свои успехи в борьбе с «Исламским государством» в Ираке и Сирии. Представитель МИД РФ Мария Захарова называла подобные заявления нелогичными и безосновательными. Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял о полном разгроме террористов на территории Сирийской Арабской Республики. 11 декабря глава государства отдал приказ о выводе российских войск из страны.

Автор: Павел Никифоров
#сирия #трамп #международная коалиция
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