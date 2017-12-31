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 ВВС Израиля атаковали позиции боевиков ХАМАС

ВВС Израиля атаковали позиции боевиков ХАМАС
3:48   31 Декабря 2017
Весь мир
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ВВС Израиля атаковали позиции боевиков ХАМАС

ВВС Израиля атаковали позиции боевиков ХАМАС

Израильские ВВС нанесли удар по позициям боевиков ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Авиаудар стал ответной реакцией Израиля на ракетный обстрел со стороны сектора Газа по районам Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева. Ведомство отметило, что иранская сторона снова попыталась обострить ситуацию в регионе.

Тактика сектора Газа может привести к новому этапу эскалации в этом регионе, заявили в ВВС Израиля. До этого режим тишины не нарушался в течение нескольких лет.

Автор: Павел Никифоров
#хамас #израиль #сектор газа
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