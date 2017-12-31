В Германии заявили, что Европа должна быть заинтересована в налаживании отношений РФ и США

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что европейские страны должны быть заинтересованы в улучшении отношений между Россией и США.

Министр отметил, что только Москве и Вашингтону по силам остановить распространение ядерного оружия. Габриэль отметил, что Пекин так же может поучаствовать в этом деле. В случае, если отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами останутся на том же уровне, что и сейчас, то этим смогут воспользоваться другие государства. Именно поэтому, подчеркнул политик, европейские страны должны сделать все для примирения граждан РФ и США.

Габриэль указал на ситуацию вокруг Северной Кореи, заявив, что решение ситуации насильственными методами приведет к очень большим жертвам. Однако, ядерную политику Пхеньяна нельзя оставлять без внимания, подвел итоги министр.