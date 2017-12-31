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2:37   31 Декабря 2017
Весь мир
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Меркель призвала страны Европы к единству в 2018 году

Меркель призвала страны Европы к единству в 2018 году

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала европейские страны к единству в новом году. Слова политика распространила пресс-служба кабинета министров Германии.

В своем сообщении она отметила, что будущее ФРГ неразрывно с будущим остальных стран Европы. Меркель призвала страны-участницы Евросоюза сплотиться в наступающем 2018 году.

Канцлер добавила, что правительство Франции солидарно с ней в этом вопросе. Обе страны в новом году намерены работать на благо Европы, обеспечивая безопасность границ государств и их граждан. В 2018 году Меркель дала обещание создать «стабильное правительство» Германии.

Автор: Павел Никифоров
#евросоюз #меркель #германия
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