Меркель призвала страны Европы к единству в 2018 году

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала европейские страны к единству в новом году. Слова политика распространила пресс-служба кабинета министров Германии.

В своем сообщении она отметила, что будущее ФРГ неразрывно с будущим остальных стран Европы. Меркель призвала страны-участницы Евросоюза сплотиться в наступающем 2018 году.

Канцлер добавила, что правительство Франции солидарно с ней в этом вопросе. Обе страны в новом году намерены работать на благо Европы, обеспечивая безопасность границ государств и их граждан. В 2018 году Меркель дала обещание создать «стабильное правительство» Германии.