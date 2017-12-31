Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Власти Крыма подарили щенка девочке, мама которой написала письмо Путину

Власти Крыма подарили щенка девочке, мама которой написала письмо Путину

 Праздничный салют в Москве запустят из 38 мест

Праздничный салют в Москве запустят из 38 мест
Безвиз с ОАЭ вступил в силу на Украине

Безвиз с ОАЭ вступил в силу на Украине

 Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове

Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове
Меркель призвала страны Европы к единству в 2018 году

Меркель призвала страны Европы к единству в 2018 году

 Трамп рассказал, зачем пользуется соцсетями

Трамп рассказал, зачем пользуется соцсетями
Власти Крыма подарили щенка девочке, мама которой написала письмо Путину

Власти Крыма подарили щенка девочке, мама которой написала письмо Путину

 Праздничный салют в Москве запустят из 38 мест

Праздничный салют в Москве запустят из 38 мест
Безвиз с ОАЭ вступил в силу на Украине

Безвиз с ОАЭ вступил в силу на Украине

 Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове

Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове
Меркель призвала страны Европы к единству в 2018 году

Меркель призвала страны Европы к единству в 2018 году

 Трамп рассказал, зачем пользуется соцсетями

Трамп рассказал, зачем пользуется соцсетями
1:27   31 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
61

Безвиз с ОАЭ вступил в силу на Украине

Безвиз с ОАЭ вступил в силу на Украине

Безвизовый режим с ОАЭ вступил в силу для граждан Украины. Об этом заявил глава МИД страны Павел Климкин.

Политик отметил, что украинские туристы смогут посетить Объединенные Арабские Эмираты не оформляя визу с 31 декабря 2017 года. Поездка должна длиться не более 30 дней.

Договоренность о безвизе была достигнута во время визита президента Украины Петра Порошенко в ОАЭ в ноябре уходящего года. Для граждан страны поездки в Объединенные Арабские Эмираты являются одним из самых популярных туристических направлений. В 2017 году государство посетило более 110 тысяч жителей Украины. Ранее при оформлении визы турист обязан был заплатить от 80 до 120 долларов. Также в ОАЭ выдвигали серьезные требования при оформлении разрешения, что неоднократно усложняло его получение.

Автор: Павел Никифоров
#украина #оаэ #безвизовый режим
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1094
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
5210
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2583
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
353
Новости smi2.ru
МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

 Шахназаров объяснил, почему Запад испугался вывода наблюдателей РФ из Донбасса

Шахназаров объяснил, почему Запад испугался вывода наблюдателей РФ из Донбасса

 На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом