Безвиз с ОАЭ вступил в силу на Украине

Безвизовый режим с ОАЭ вступил в силу для граждан Украины. Об этом заявил глава МИД страны Павел Климкин.

Политик отметил, что украинские туристы смогут посетить Объединенные Арабские Эмираты не оформляя визу с 31 декабря 2017 года. Поездка должна длиться не более 30 дней.

Договоренность о безвизе была достигнута во время визита президента Украины Петра Порошенко в ОАЭ в ноябре уходящего года. Для граждан страны поездки в Объединенные Арабские Эмираты являются одним из самых популярных туристических направлений. В 2017 году государство посетило более 110 тысяч жителей Украины. Ранее при оформлении визы турист обязан был заплатить от 80 до 120 долларов. Также в ОАЭ выдвигали серьезные требования при оформлении разрешения, что неоднократно усложняло его получение.