Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало дело о якобы «вмешательстве» РФ в президентские выборы из-за советника нынешнего главы страны Дональда Трампа, перебравшего в баре.

Агентство Associated Press сообщило, что бывшим советником американского лидера был Джордж Пападопулос. Помощник Трампа в разговоре с австралийским послом заявил о наличии у Москвы сведений, обнародование которых нанесет вред Хиллари Клинтон, главному оппоненту Трампа на прошедших выборах президента.

Власти Австралии поделились этой информацией с Вашингтоном. Обвинения на российскую сторону начались после победы Трампа в 2016 году. Москва неоднократно подчеркивала безосновательность данной информации. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал это явление частью политической борьбы внутри Соединенных Штатов.