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0:52   31 Декабря 2017
Россия
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Власти Крыма подарили щенка девочке, мама которой написала письмо Путину

Власти Крыма подарили щенка девочке, мама которой написала письмо Путину

Крымские власти подарили Семилетней девочке Наде, страдающей детским аутизмом, щенка лабрадора. Об этом сообщил телеканал «Крым 24».

Ранее мама Нади написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой подарить щенка лабрадора своей дочке. Она отметила, что семья не имеет возможности самостоятельно купить домашнее животное.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов узнал о письме для Путина и отдал соответствующее распоряжение. Помощник Аксенова Юрий Абисов в торжественной обстановке вручил девочке щенка. Мама Нади сообщила, что не ожидала подарка. Собаку назвали Варварой.

Автор: Павел Никифоров
#путин #крым #щенок #лабрадор
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