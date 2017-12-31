Путин и Медведев встретят 2018 год в кругу семьи

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных, близких и друзей.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что для Путина этот праздник «традиционно семейный». Исключения составляют лишь случаи, связанные с работой.

Наталья Тимакова, пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сообщила, что политик встретит 2018 год так же в кругу семьи и близких. На праздники министр может отправиться в Сочи, чтобы покататься на лыжах, добавила Тимакова.