МИД призвал россиян избегать скопления людей в Иране

Российское Министерство иностранных дел призвало граждан страны избегать массовых скоплений людей в Иране.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook. МИД отметил, что в стране проходят многочисленные манифесты, вызванные социальным недовольством.

Участники акций протеста сталкиваются с представителями полиции. В МИДе РФ порекомендовали россиянам избегать большого скопления людей в Иране.