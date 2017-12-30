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23:11   30 Декабря 2017
Весь мир
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Британия может остаться без российского газа‍ — СМИ

Британия может остаться без российского газа‍ — СМИ

Работа трубопровода, снабжавшего Великобританию российским газом, восстановлена, и поэтому топливо может отправиться в Азию или Индию, где за него готовы платить высокую цену.

Об этом пишет The Guardian. Кроме того, российское издание отмечает, что если газ из РФ отправят обратно на другом судне, то это идет вразрез с заявлениями о том, что Соединенное Королевство будет нынешней зимой зависеть от поставок российского топлива.

Британская энергетическая компания National Grid подтвердила, что сжиженный газ из РФ уже доставили в хранилище на острове Грейн. Эксперты в энергетической сфере при этом полагают, что, вероятно, Великобритания окажется лишь «перевалочным пунктом», поскольку за топливо в Азии смогут предложить России высокую цену.

Автор: Алла Ларионова
#россия #великобритания #газ
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