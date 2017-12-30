Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МИД призвал россиян избегать скопления людей в Иране

МИД призвал россиян избегать скопления людей в Иране

 Стрельба произошла недалеко от Красной площади

Стрельба произошла недалеко от Красной площади
Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове

Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове

 Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове

Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове
Шестеро боевиков ИГ ликвидированы в Афганистане

Шестеро боевиков ИГ ликвидированы в Афганистане

 Макрон проведет встречу с Эрдоганом

Макрон проведет встречу с Эрдоганом
МИД призвал россиян избегать скопления людей в Иране

МИД призвал россиян избегать скопления людей в Иране

 Стрельба произошла недалеко от Красной площади

Стрельба произошла недалеко от Красной площади
Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове

Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове

 Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове

Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове
Шестеро боевиков ИГ ликвидированы в Афганистане

Шестеро боевиков ИГ ликвидированы в Афганистане

 Макрон проведет встречу с Эрдоганом

Макрон проведет встречу с Эрдоганом
22:43   30 Декабря 2017
Россия
69

Вечер украинской поэтессы, собиравшей деньги для карательных батальонов, сорвали в Москве

Вечер украинской поэтессы, собиравшей деньги для карательных батальонов, сорвали в Москве

Казаки сорвали творческий вечер поэтессы из Украины Евгении Бильченко, проходивший в Москве в клубе ICON.

Поэтесса ведет активную деятельность по сбору средств для поддержки карательных батальонов, действующих в Донбассе. Также Бильченко собирает деньги для экстремистских организаций «Правый сектор» и «УНА УНСО» (запрещены в РФ).

Казаки сорвали творческий вечер поэтессы. Женщину доставили в отделение полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Автор: Павел Никифоров
#москва #украина #бильченко #карательные батальоны
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1090
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
5134
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2560
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
351
Новости smi2.ru
МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

 На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

 Шахназаров объяснил, почему Запад испугался вывода наблюдателей РФ из Донбасса

Шахназаров объяснил, почему Запад испугался вывода наблюдателей РФ из Донбасса