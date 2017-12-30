Вечер украинской поэтессы, собиравшей деньги для карательных батальонов, сорвали в Москве

Казаки сорвали творческий вечер поэтессы из Украины Евгении Бильченко, проходивший в Москве в клубе ICON.

Поэтесса ведет активную деятельность по сбору средств для поддержки карательных батальонов, действующих в Донбассе. Также Бильченко собирает деньги для экстремистских организаций «Правый сектор» и «УНА УНСО» (запрещены в РФ).

Казаки сорвали творческий вечер поэтессы. Женщину доставили в отделение полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.