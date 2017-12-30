Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове

Накануне в Харькове мужчина в отделении «Укрпочты» взял в заложники по меньшей мере 10 человек. Нападавший сообщил, что имеет при себе взрывное устройство.

В последствии, все заложники были освобождены. Один из них сообщил, что захватчик все время предлагал им «чай и кофе». На себя, по словам очевидца, мужчина надел взрывчатку и грозился взорвать ее, если сотрудники полиции Украины не выполнят его требований.

Позднее украинские силы безопасности взяли захватчика под стражу. Мужчина заявил, что пытался ограбить отделение почты. Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере поблагодарил сотрудников полиции за оперативную работу.