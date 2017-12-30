«Несомненный успех»: Клинцевич прокомментировал задержание исполнителя взрыва в Петербурге

Задержание организатора и исполнителя взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге по горячим следам является свидетельством высочайшего профессионализма российских спецслужб.

Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook. Он также отметил, что даже самые развитые агентурные возможности не могут гарантировать успешного задержания в случае, если действует террорист-одиночка.

«Несомненный успех, свидетельство высочайшего профессионализма наших спецслужб», — написал сенатор в своем профиле.

Напомним, 27 декабря взрыв прогремел в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. В результате пострадали 18 человек. Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.