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МИД призвал россиян избегать скопления людей в Иране

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 Стрельба произошла недалеко от Красной площади

Стрельба произошла недалеко от Красной площади
Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове

Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове

 Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове

Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове
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22:56   30 Декабря 2017
Россия
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«Несомненный успех»: Клинцевич прокомментировал задержание исполнителя взрыва в Петербурге

«Несомненный успех»: Клинцевич прокомментировал задержание исполнителя взрыва в Петербурге

Задержание организатора и исполнителя взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге по горячим следам является свидетельством высочайшего профессионализма российских спецслужб.

Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook. Он также отметил, что даже самые развитые агентурные возможности не могут гарантировать успешного задержания в случае, если действует террорист-одиночка.

«Несомненный успех, свидетельство высочайшего профессионализма наших спецслужб», — написал сенатор в своем профиле.

Напомним, 27 декабря взрыв прогремел в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. В результате пострадали 18 человек. Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.

Автор: Алла Ларионова
#петербург #клинцевич #теракт
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