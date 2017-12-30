Взрыв газа прогремел в жилом доме в Свердловской области

Четыре человека, в числе которых один ребенок, пострадали 30 декабря в результате взрыва бытового газа в селе Галкинское Камышловского района Свердловской области.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Он отметил, что взрыв не носил криминальный характер. Жители дома приобрели газовый баллон и варочную плиту и самостоятельно, не привлекая специалистов подключили газовое оборудование. В результате произошла утечка газа, за которой последовали взрыв и возгорание. Находившиеся в квартире люди остались живы, рассказали в пресс-службе.