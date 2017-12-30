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МИД призвал россиян избегать скопления людей в Иране

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 Стрельба произошла недалеко от Красной площади

Стрельба произошла недалеко от Красной площади
Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове

Заложник рассказал о захватчике в отделении почты в Харькове

 Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове

Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове
Шестеро боевиков ИГ ликвидированы в Афганистане

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22:12   30 Декабря 2017
Весь мир
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Около десяти боевиков «Талибана» ликвидировали в Афганистане

Около десяти боевиков «Талибана» ликвидировали в Афганистане

По крайней мере десять человек, состоявших в рядах террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ), ликвидировали в Афганистане.

Об этом заявил глава отделения полиции в провинции Урузган Абдула Самада. Его слова привел телеканал TOLOnews.

Полицейский отметил, что в минувшую пятницу экстремисты атаковали КПП сил безопасности Афганистана в районе Шикха. Военные ликвидировали по меньшей мере 10 экстремистов, еще около восьми получили ранения.

Автор: Павел Никифоров
#афганистан #террористы #талибан
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