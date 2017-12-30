Около десяти боевиков «Талибана» ликвидировали в Афганистане

По крайней мере десять человек, состоявших в рядах террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ), ликвидировали в Афганистане.

Об этом заявил глава отделения полиции в провинции Урузган Абдула Самада. Его слова привел телеканал TOLOnews.

Полицейский отметил, что в минувшую пятницу экстремисты атаковали КПП сил безопасности Афганистана в районе Шикха. Военные ликвидировали по меньшей мере 10 экстремистов, еще около восьми получили ранения.