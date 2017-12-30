Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
РПЦ не станет заставлять школьников изучать основы религиозных культур

РПЦ не станет заставлять школьников изучать основы религиозных культур

 Несколько торговых центров эвакуировали в Воронеже

Несколько торговых центров эвакуировали в Воронеже
Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове

Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове

 Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове
Около десяти боевиков «Талибана» ликвидировали в Афганистане

Около десяти боевиков «Талибана» ликвидировали в Афганистане

 Группу террористов ликвидировали в Египте

Группу террористов ликвидировали в Египте
РПЦ не станет заставлять школьников изучать основы религиозных культур

РПЦ не станет заставлять школьников изучать основы религиозных культур

 Несколько торговых центров эвакуировали в Воронеже

Несколько торговых центров эвакуировали в Воронеже
Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове

Порошенко сообщил об освобождении всех заложников в Харькове

 Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове

Пять заложников освободили из отделения почты в Харькове
Около десяти боевиков «Талибана» ликвидировали в Афганистане

Около десяти боевиков «Талибана» ликвидировали в Афганистане

 Группу террористов ликвидировали в Египте

Группу террористов ликвидировали в Египте
22:11   30 Декабря 2017
Россия
40

РПЦ не станет заставлять школьников изучать основы религиозных культур

РПЦ не станет заставлять школьников изучать основы религиозных культур

Дети, чьи родители не хотят их воспитания в религиозном направлении, будут изучать основы светской этики.

Об этом сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24». Он также заявил, что даже те дети, которые воспитываются в православных семьях, будут изучать «Основы православной культуры», только если сами того захотят, то же касается и школьников, которые займутся изучением основ иудейской, буддийской и исламской культур.

Кто-то из учеников, отметил Архипастырь, будет проходить общий религиоведческий курс. Иларион подчеркнул, что изучение основ религии нужно прежде всего для того, чтобы дети не поддавались на манипуляции, когда под религиозными лозунгами им внушают опасные экстремистские идеи.

Автор: Алла Ларионова
#образование #рпц #школы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1083
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
5056
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2547
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
347
Новости smi2.ru
МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

 На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

Стали известны новые детали крушения МН17 над Донбассом

 Шахназаров объяснил, почему Запад испугался вывода наблюдателей РФ из Донбасса

Шахназаров объяснил, почему Запад испугался вывода наблюдателей РФ из Донбасса