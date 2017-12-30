РПЦ не станет заставлять школьников изучать основы религиозных культур

Дети, чьи родители не хотят их воспитания в религиозном направлении, будут изучать основы светской этики.

Об этом сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24». Он также заявил, что даже те дети, которые воспитываются в православных семьях, будут изучать «Основы православной культуры», только если сами того захотят, то же касается и школьников, которые займутся изучением основ иудейской, буддийской и исламской культур.

Кто-то из учеников, отметил Архипастырь, будет проходить общий религиоведческий курс. Иларион подчеркнул, что изучение основ религии нужно прежде всего для того, чтобы дети не поддавались на манипуляции, когда под религиозными лозунгами им внушают опасные экстремистские идеи.